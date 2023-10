Mallorcas Tennisikone Rafael Nadal ist zurück, wenn auch noch mit angezogener Handbremse. Am Mittwoch stellte der aus Manacor stammende Crack auf Instagram ein Video ins Netz, das ihn nach seiner schweren Hüft-OP im vergangenen Juni erstmals wieder auf einem Tennisplatz zeigt. In den zurückliegenden Monaten, so MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora", habe sich Nadal zunächst von dem Eingriff erholt und später mit leichtem Training im Pool und Fitnessraum begonnen. Gut drei Monate nach der Operation will es der 22-malige Grandslam-Gewinner offenbar wieder wissen. Sein Comeback im internationalen Tenniszirkus ist für Anfang 2024 geplant.

Den Schläger schwingt der mittlerweile 37-Jährige in diesen Tagen selbstredend in seinem Tenniscamp in Manacor. Dort ließ sich Nadal vor Kurzem einen Hartplatz bauen, der ähnliche Eigenschaften wie die Courts in New York (US Open) und Sydney (Australian Open) aufweisen. In einem Interview mit seinem Geschäftspartner, dem spanischen Telekommunikationsunternehmen Movistar, zeigte sich Nadal jüngst leicht niedergeschlagen. Das Training auf dem Platz sei derzeit "frustrierend" für ihn, weil er seinen Körper nur ansatzweise strapazieren dürfe.

Nach dem Genesungsprozess will Nadal im kommenden Jahr auf seine lang erwartete Abschiedstournee gehen. Dabei will der Mallorquiner noch einmal an jenen Turnieren teilnehmen, die ihm am meisten bedeuten. Läuft alles nach Plan, startet der Ausnahmespieler sein Comeback bei den Australian Open im Januar 2024.