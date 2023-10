Nach mehrwöchigen Ermittlungen hat die Nationalpolizei in Palmas Drogenhochburg Son Banya einen 26-jährigen Mann wegen mutmaßlichen zweifachen Mordversuchs festgenommen. Nach Darstellung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora", die sich auf eine Pressemeldung der Behörden auf Mallorca stützt, schoss der Festgenommene am 31. August auf zwei junge Männer auf E-Scootern. Vorausgegangen war offensichtlich ein Streit über die beiden elektrischen Fortbewegungsmittel. Als dieser sich zunehmend erhitzte, habe 26-jährige Anwohner Son Banyas dem Medienbericht zufolge zur Waffe gegriffen und zwei Schüsse auf die beiden Männer abgegeben.

Nach Polizeiangaben traf eine der Kugeln einen der E-Scooter-Fahrer nahe der Oberschenkelschlagader. Der zweite Mann wurde von dem Festgenommen und weiteren Anwohnern, die diesem zur Hilfe eilten, mit Faustschlägen und Fußtritten angegangen. Nur knapp hätten die beiden Männern dem Mob des Problemviertels entkommen können. Der von der Kugel getroffene Mann wurde im Universitätskrankenhaus Son Espases noch am selben Tag notoperiert. Beide Männer sind inzwischen wieder wohlauf.

Nachdem die behandelnden Ärzte die Nationalpolizei über die Schusswunde in Kenntnis gesetzt hatten, nahmen die Beamten die Ermittlungen in dem Fall auf. Am vergangenen Montag, etwa einen Monat später, nahmen die Fahnder den Tatverdächtigen fest.