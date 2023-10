Infolge von zwei nahezu zeitgleichen Unfällen auf Palmas Ringautobahn Vía de Cintura ist der Verkehr am Freitagnachmittag in beide Fahrtrichtungen zeitweise zum Erliegen gekommen. Wie aus einer Meldung von MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" hervorgeht, ereigneten sich beide Zwischenfälle just zu dem Zeitpunkt, als bereits Feierabendverkehr und Schulschluss für ein hohes Verkehrsaufkommen sorgten.

Der erste Unfall ereignete sich dem Medienbericht zufolge gegen 16 Uhr auf Höhe des Sportzentrums Son Hugo in Fahrtrichtung Palma-Innenstadt. In den Auffahrunfall waren demnach drei Fahrzeuge verwickelt. Nur wenigen Momente später kam es zu einem weiteren Unfall auf den gegenüberliegenden Fahrspuren, an dem vier Fahrzeuge beteiligt waren. Weil die Polizei beide Unfallorte weiträumig abriegelte, kam es in beiden Fahrtrichtungen zu kilometerlangen Staus. Inwieweit bei den zwei Unfällen Fahrzeuginsassen verletzt wurden, konnte zunächst nicht ermittelt werden.