Sport machen ist eigentlich gesund – aber in diesem Fall wohl eher lebensgefährlich. In Palma de Mallorca ist ein Mann gesichtet worden, der mitten auf der Ringautobahn joggen geht. Ein entsprechendes Video verbreitet sich seit einigen Tagen auf den Smartphones der Inselhauptstadt. Es zeigt den Mann mittleren Alters, und wie er seelenruhig auf einer gestrichelten Linie entlang einer Ausfahrt läuft. Laut der MM-Schwesterzeitung "Última Hora" soll sich der Vorfall auf der Vía Cintura in Fahrtrichtung Flughafen ereignet haben. Die Ringautobahn ist eine stark befahrene Straße, die sich um die Stadt legt und auf der 80 Kilometer pro Stunde erlaubt sind.

Oft sind die Fahrer aber schneller unterwegs. Ob sich der Mann dieser Gefahr bewusst ist, bleibt offen. Denn zwar wird er von dem Filmenden angesprochen, reagiert aber nicht. Der Mann fragt ihn freundlich, aber bestimmt, warum und wohin er läuft, der Jogger ignoriert ihn aber. Laut Informationen der spanischen Tageszeitung "Última Hora" soll der Jogger ein bekanntes Phänomen sein. Anwohner und Autofahrer berichteten, dass der Mann häufig genau an dieser Stelle joggen gehe. Die große Frage nach dem Warum bleibt aber unbeantwortet. Auf der Vía Cintura ereignen sich immer wieder schwere Unfälle und aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens gibt es fast täglich Staus. Sie wird nicht nur von Pendlern und Einheimischen genutzt, sondern auch von Urlaubern. Vor rund zwei Wochen war es zu einem schweren Unfall gekommen, bei dem eine deutsche Familie verletzt wurde. Sie waren zu viert mit geliehenen Rollern unterwegs. Die Mutter stürzte dabei so schwer, dass sie wohl ein Auge verlieren wird.