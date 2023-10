Mit einer Schnäppchenmesse wollen die Geschäftstreibenden in Puerto de Andratx in Kooperation mit der Gemeindeverwaltung an diesem Wochenende Anwohner und Urlauber gleichermaßen in den Hafenort im Inselwesten locken. Einer Meldung von MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" zufolge findet die sogenannte Botiga al Carrer in diesem Jahr rund um den kleinen Leuchtturm statt. Sechzehn ortsansässige Geschäfte hätten ihre Teilnahme zugesagt, so die verantwortliche Gemeinderätin Sandra Milena. "Es gibt von allen etwas: Kleidung, Schmuck oder Schuhe", sagte die für Marketing zuständige Gemeinderätin.

Erstmals wird es in diesem Jahr ein musikalisches Rahmenprogramm für die Botiga al Carrer geben. "Sowohl am Samstag als auch am Sonntag werden Bands für Live-Musik sorgen", kündigte Milena an. Der Event soll einerseits dazu beitragen, die Attraktivität von Andratx in der Nebensaison zu steigern und zusätzliche Besucher anzulocken. Andererseits erhoffen sich der Einzelhandel und die Gastronomie ein spürbares Plus an Umsätzen. Milena kündigte für die kommenden Monate weitere Veranstaltungen in diesem Sinne an.

La Botiga al Carrer geht in diesem Jahr in der Calle Zorilla über die Bühne. Am Samstag ist die Schnäppchenmesse durchgehend von 11 bis 23 Uhr geöffnet, am Sonntag von 10 bis 14 Uhr.