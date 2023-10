"Ich will Spaß, ich geb' Gas" muss sich ein unbekannter Autofahrer auf Mallorca gedacht haben, der am vergangenen Mittwoch (4.10.) um vier Uhr morgens mit 300 Stundenkilometern über die Autobahn zwischen Llucmajor und Palma gerast ist, und sich dabei noch von seinem Beifahrer hat filmen lassen. Das anschließend in den sozialen Netzwerken veröffentlichte Video sorgte nicht nur für viele Klicks, sondern brachte auch die Polizei auf den Plan, nach dem Möchtegern-Rennfahrer zu fahnden. Sollte die Suche erfolgreich enden, droht dem Fahrer neben dem Führerscheinentzug auch eine saftige Geldstrafe. Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit auf der Autovía beträgt 120 km/h.

Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen auf der Insel sehr seltenen Mitsubishi Lancer Evolution handeln, der noch bis 2016 unter Lizenz in England produziert wurde. Das äußerlich eher unscheinbar wirkende Auto wird von einem 2-Liter-Turbomotor mit knapp 400 PS allradangetrieben und konnte bei internationalen Rallye-Wettbewerben in der Vergangenheit zahlreiche Preise einheimsen. Wegen den bestehenden Abgasnormen in Europa ist dieser japanische Serienrennwagen auf eine Höchstgeschwindigkeit von 250 km/h gedrosselt, die Geschwindigkeitsbegrenzung kann aber mit entsprechender Computer-Software relativ einfach aufgehoben werden. Bisher hat die Guardia Civil den Eigentümer des Fahrzeugs noch nicht ausfindig machen können. Sollte das Auto nicht auf Mallorca zugelassen sein, könnte sich die Fahndung komplizieren.