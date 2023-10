Bereits zum zweiten Mal in kürzester Zeit hat ein Flugzeug der Gesellschaft Ryanair nach dem Start auf Mallorca wegen technischer Probleme zurückkehren müssen, um eine Notlandung in Palma zu machen. Der Vorfall ereignete sich nach Medienberichten am Samstagnachmittag nach dem Start eines Ryanair-Fliegers mit Ziel Hamburg. Keiner der 201 Passagiere kam dabei zu Schaden.

Der Pilot der Boing 737 Max registrierte kurz nach dem Abheben technische Probleme von einem der Triebwerke. Um eine mögliche Katastrophe zu vermeiden, flog er anschließend mehrere Male über den Airport von Palma, um Kerosin abzulassen. Anschließend setzte er zur Landung an. Ähnliche Nachrichten Sicherheitslandung: Ryanair-Flieger muss auf Mallorca landen Der Airport hatte bereits Feuerwehrwagen ausrücken lassen, die aber nicht eingreifen mussten. Die Ursache der technischen Probleme sind unbekannt. Die Passagiere konnte nach wenigen Stunden mit einer Ersatzmaschine den Heimflug antreten. Bereits Ende September war es zu einem ähnlichen Vorfall gekommen, nachdem eine Ryanair-Maschine kurz nach dem Start Bremsflüssigkeit verloren hatte und erneut in Palma landen musste.