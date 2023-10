Letztendlich blieb es es nur bei einem großen Schreck für die Passagiere von Mallorcas legendärer Sóller-Straßenbahn. Die war am Sonntag auf ihrer Fahrt in den Hafen mit einem Auto zusammengestoßen, keiner der Passagiere kam dabei zu Schaden, der Straßenbahnverkehr musste aber anschließend für mehrere Stunden unterbrochen werden.

Was war passiert?

Eine Gruppe von Urlaubern in einem Mietwagen hatte im Kreisverkehr zwischen Sóller und dem Hafen auf Höhe der Abfahrt zu Mallorcas höchstem Berg, dem Puig Major, offensichtlich die Vorfahrt gegenüber der Straßenbahn missachtet, deren Gleise entlang der Straße verlaufen. Bei dem Unfallfahrzeug handelte sich es sich um einen neuen BMW, dessen Karosserie bei dem Unfall leicht beschädigt wurde. Die kurze Zeit später am Unfallort eintreffende Feuerwehr musste nicht eingreifen, gleiches galt für den zur Hilfe gerufenen Krankenwagen.

Die sogenannte „Tranvía“ von Sóller hatte in der Vergangenheit immer wieder kleinere Unfälle, in der Mehrzahl Zusammenstöße mit Fahrzeugen in den teils sehr schmalen Straßen des Ortes.