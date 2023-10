Der Präsident des Inselrates von Mallorca, Llorenç Galmés (Volkspartei PP), hat am Dienstag persönlich die Pläne für die Ausbauarbeiten an der Landstraße Llucmajor-Algaida der Öffentlichkeit vorgestellt. Vor Ort präsentierte Galmés im Beisein seines für das Projekt verantwortlichen Dezernenten Fernando Rubio die Pläne gleichzeitig den beiden Bürgermeisterinnen der jeweiligen Gemeinden. Wie aus einer Meldung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" hervorgeht, stellt der Inselrat für den Ausbau des sieben Kilometer langen Abschnitts rund 15 Millionen Euro zur Verfügung. Sollte der Ausschreibungsprozess planmäßig verlaufen, so Galmés, könnte mit den Bauarbeiten in etwa zwei Jahren begonnen werden. Die Frist zur Fertigstellung betrage 20 Monate.

Mit dem Ausbau der Landstraße Ma-5010 soll nach Vorstellung des Inselrates insbesondere die Sicherheit für Verkehrsteilnehmer verbessert werden. Die Gesamtbreite der Landstraße soll von derzeit 5,50 auf dann sieben Meter angehoben werden. Damit würde den Standstreifen auf beiden Seiten erheblich mehr Platz eingeräumt werden, was Galmés zufolge auch Fahrradfahrern zugute käme. Um die Einschränkungen während der Bauphase für Autofahrer möglichst gering zu halten, sähen die Pläne vor, den künftigen Straßenverlauf entweder weiter nach rechts oder links zu verlagern. Für die Abfahrt in die Ortschaft Randa soll zudem eigens ein Kreisverkehr geschaffen werden.