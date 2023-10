Im Fall des Neugeborenen, das am vergangenen Samstag von seiner leiblichen Mutter im Universitätskrankenhaus Son Espases in Palma de Mallorca zurückgelassen worden war, hat die Nationalpolizei am Dienstag das Ergebnis einer Blutprobe bekanntgegeben. Demnach konnten in dessen kleinem Körper verschiedene Drogen nachgewiesen werden, meldet die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora". Die Mutter, eine polizeibekannte Frau, wurde noch am selben Tag festgenommen. Gegen sie laufen Ermittlungen wegen grober Verletzung der Fürsorgepflicht und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Zur Vorgeschichte: Das Baby war am vergangenen Samstag noch auf dem Weg in ein Gesundheitszentrum im Krankenwagen zur Welt gekommen. Unmittelbar nach der Geburt musste das Frühgeborene von Notärzten wiederbelebt und anschließend künstlich beatmet werden. Mutter und Kind wurden daraufhin zur Behandlung in das Krankenhaus Son Espases eingeliefert. Wenige Stunden nach der Entbindung verließ die Mutter das Krankenhaus, ohne dem Pflegepersonal Bescheid zu geben. Im Rahmen einer Fahndung entdeckte eine Polizeistreife die Mutter noch am selben Abend in Palmas Stadtviertel La Soledad.