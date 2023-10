Über einen Zeitraum von zwei Monaten drangen zwei ehemalige Angestellte einer Eisdiele in Mallorcas Hauptstadt Palma zu nächtlicher Stunde nahezu täglich in das Lokal ein, um Geld aus der Kasse zu entwenden. Ganz nebenbei, so geht aus einer Meldung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" hervor, langten die beiden 23-jährigen Frauen auch ordentlich beim Eis zu. In der Nacht zum Montag endete für die Spanierin und die Rumänin die nächtliche Routine abrupt: In der Eisdiele erwartete sie der Geschäftsinhaber, der kein Pardon kannte und umgehend die Polizei rief. Die Beamten nahmen beiden jungen Frauen an Ort und Stelle in Gewahrsam.

Dem Medienbericht zufolge fertigten die beiden Frauen kurz vor ihrem Ausscheiden aus dem Arbeitsverhältnis eine Kopie des Schlüssels an. Bei einer Festgenommenen endete demnach der Arbeitsvertrag vor zehn Tagen, die andere war bereits zuvor entlassen worden. Um zur späten Stunde keine große Aufmerksamkeit zu erregen, näherten sich die beiden Ex-Angestellten der Eisdiele in Palmas Altstadtviertel La Lonja stets in Jogging-Kluft. Auf Höhe der Eisdiele angekommen zückten die Frauen den Schlüssel und verschafften sich blitzschnell Zugang zum Inneren des Lokals. Die nächtlichen Besuche der ehemaligen Angestellten wären vermutlich noch länger unbemerkt geblieben, hätte das Personal die Aufzeichnungen der Überwachungskamera nicht zufällig auch außerhalb der Öffnungszeiten ausgewertet. Nach Einschätzung des Besitzers, Ricardo Falcone, ließen die beiden Frauen in den zwei Monaten "insgesamt Bargeld in Höhe von 10.000 bis 15.000 Euro" mitgehen.