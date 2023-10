Überfall auf Ex-Kaserne in Palma: Hausbesetzer verwüsten Gelände und stehlen Uniformen

Auf Mallorca haben Hausbesetzer, auf Spanisch "Okupas", die ehemalige Militärkaserne Son Busquets gestürmt und das Gelände völlig verwüstet. Bereits seit Monaten prangern Anwohner und Nachbarschaftsverbände die mangelnde Überwachung, die Verwahrlosung und den Verfall der Einrichtungen an.

Seit 2001 ist die ehemalige Kaserne Son Busquets ungenutzt. Schon seit Jahren plant die balearische Regionalregierung dort Sozialwohnungen zu errichten. Rund 830 Wohnungen sollen dort entstehen. Allerdings hatten immer wieder rechtliche Angelegenheiten das Vorhaben gestoppt. Im vergangenen Jahr gab es dann für den Bau dann grünes Licht. Erbaut wurde das Militärgelände in den 1950er-Jahren. Es befindet sich zwischen der Carretera Valldemossa und der Carretera de Sóller im Norden von Palma.

Mittlerweile ist die Kaserne ohne jegliche institutionelle Kontrolle jedoch zu einem Störfaktor für die Bewohner des Viertels geworden. Rund 30 bis 40 Hausbesetzer haben das ehemalige Quartiermeisterhaus und die zwölf Wohnungen des ehemaligen Offiziershauses übernommen.

Anwohner bemängeln die Verwahrlosung und fehlende Überwachung der Ex-Kaserne.

Sebastián Oliver, Präsident der privaten Sicherheitsgewerkschaft Espartanos, warnte in der spanischsprachigen MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" bereits vor Monaten vor einer möglichen Verwahrlosung der Anlage. "Die spanische Regierung hat geschlafen und jetzt ist es zu spät. Die Hausbesetzer haben das Gelände in Besitz genommen und alles zerstört. Sie sind auch in das Logistiklager der ehemaligen Sicherheitsfirma eingebrochen und haben Uniformen, Schlagstöcke, Handschellen und andere Sicherheitsausrüstung mitgenommen", Oliver.

Im Inneren des Gebäudes herrschen chaotische Zustände.

Die "Okupas" verschafften sich Zugang auf das Gelände, indem sie die Nebentür an der Carretera Valldemossa aufbrachen, und zogen dann in die renovierten Räume ein. Sie stahlen nicht nur die Sicherheitsausrüstung, sondern auch die gesamte elektrische Verkabelung, zerschlugen Wände und zerstörten die Inneneinrichtung.