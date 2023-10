Für das seit Jahren verlassene Anwesen auf dem Berg Puig des Call in Felantix, bislang im Besitz von Ordensschwestern, gibt es wieder Hoffnung. Wie aus einer Meldung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" hervorgeht, soll das mehrstöckige Gebäude unweit der Kapelle in den Besitz der Gemeinde übergehen. "Nachdem uns die Ordensschwestern ein Angebot gemacht hatten, mussten wir etwas unternehmen", sagte Bürgermeisterin Catalina Soler, "schließlich handelt es sich um ein Gebäude mit Symbolcharakter auf Mallorca". Das Anwesen, das im Ort aufgrund seiner privilegierten Lage als Bella-Vista-Gebäude bekannt ist, wurde 1851 errichtet und umfasst 700 Quadratmeter Nutzfläche. In den Besitz der Gemeinde sollen zudem 2.900 Meter Grundstück übergehen, die das Bella-Vista-Gebäude umgeben.

Die Kaufverhandlungen laufen dem Medienbericht zufolge seit Februar, als die Ordensschwestern der Gemeinde erstmals den Vorschlag unterbreiteten, das Anwesen zu erwerben. Als Verkaufspreis veranschlagten die Ordensschwestern 150.000 Euro. Was folgte, waren mehrere Gesprächsrunden, an denen Vertreter von Gemeinde, Parteien und Bürgerverbänden beteiligt waren. Etwa einen Monat später fiel die Entscheidung, das emblematische Anwesen zu kaufen. Die anschließenden Monate, so Bürgermeisterin Soler, seien überwiegend damit verbracht worden, die verschiedenen Unterlagen für den Kaufabschluss zu aktualisieren. Wie viel sich die Gemeinde das Bella-Vista-Gebäude letztlich kosten lässt, darüber schwieg sich Soler aus. Unklar ist auch, für welche Zwecke die Gemeinde das gegenwärtig ruinöse Anwesen nutzen will. Darüber, so die Bürgermeisterin, werde man entscheiden, sobald der Kauf unter Dach und Fach sei. Woher das Geld für die notwendigen Renovierungsarbeiten kommen soll, ließ Soler hingegen deutlich durchblicken. Nach dem Kauf werde sich die Gemeinde "mit dem Inselrat von Mallorca und der Landesregierung in Verbindung setzen", um über deren Finanzierung zu sprechen. Der 214 Meter hohe Puig des Call, auf dem das Anwesen und die Kapelle stehen, ist ein beliebtes Ausflugsziel für Wanderer.