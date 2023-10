Nach dem hochsommerlichen Wetter auf Mallorca kündigt sich nun am Sonntag ein drastischer Wetterwechsel an. Aufgrund von Starkregen hat der spanische Wetterdienst Aemet, für den 15. Oktober die Warnstufe Orange herausgegeben. Diese gilt vor allem im Norden und Nordosten der Insel in dem Zeitraum zwischen Mitternacht und 16 Uhr. Für das restliche Archipel wurde die Wetterwarnstufe Gelb herausgegeben.

Wer an diesem Samstag auf der Insel unterwegs ist, sollte das sonnige Wetter daher nutzen. Der Tag startet mit viel Sonnenschein, in einigen Regionen kann es aber bereits wolkige Abschnitte geben. Die Temperaturen liegen bei 28 Grad. Es werden bis zu zehn Sonnenstunden erwartet. Die Wassertemperatur im Mittelmeer liegt derzeit bei 25 Grad. Nach Sonnenuntergang, der derzeit um 19.11 Uhr stattfindet, sinken die Temperaturen auf 19 Grad. Der Sonntag beginnt vielerorts dann regnerisch. Die Temperaturen erreichen nur noch 24 Grad, laut Wetterdienst liegt die Regenwahrscheinlichkeit zwischen 60 und 70 Prozent. Doch das schlechte Wetter ist nur von kurzer Dauer. Während es am Montag noch weiterhin unbeständig bleibt und sich Sonne, Wolken und Regen abwechseln, setzt sich am Dienstag erneut überwiegend die Sonne durch. Die Temperaturen steigen dann wieder auf 27 Grad. Nachts bleibt es für die Jahreszeit ungewöhnlich mild: Es werden tropische Nächte mit Werten bis zu 20 Grad erwartet.