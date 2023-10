Der Inselrat auf Mallorca hat jetzt mit den Bauarbeiten an einer Schnellstraße in Palma begonnen. Hintergrund waren zwei tödliche Unfälle, die sich auf Höhe der Manacor-Schnellstraße ereignet hatten. Dabei handelt es sich um die Ma-30.

Im Januar dieses Jahres hatte die Staatsanwaltschaft des Inselrats in einem Schreiben aufgefordert, den Unfallschwerpunkt zu beseitigen, nachdem es am 8. Mai 2021 und am 17. September 2022 zu schweren Unfällen mit zwei bzw. drei Todesopfern gekommen war.

Vor einigen Tagen hatten die Arbeiten an diesem Übergangsabschnitt zwischen der zweiten Ringstraße auf der Höhe von Son Ferriol und in der Nähe der CLH-Depots und der Straße, die nach Coll d'en Rabassa, Mercapalma und zum Einkaufszentrum Fan Mallorca führt, schließlich begonnen. Dort gab es ein starkes Gefälle, das dazu führte, dass die Fahrer bei der Einfahrt die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Durch den Einbau von Asphaltschichten soll das Gefälle nun ausgeglichen werden, um die Fahrsicherheit zu verbessern.

Außerdem werden die Fahrspuren mit aufgemalten Fahrbahnmarkierungen neu verteilt, um die Beschilderung zu optimieren und die Fahrzeuge zum Langsamfahren anzuhalten. Die Arbeiten werden nachts durchgeführt, um den Verkehr tagsüber nicht zu beeinträchtigen. Die Kosten liegen bei rund 300.000 Euro.

Bereits vor einigen Monaten wurden die Betonbarrieren an dieser Stelle entfernt und durch einen Bremsbelag ersetzt, um eine Geschwindigkeitsreduzierung an dieser Stelle zu erzwingen.