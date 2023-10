Einmal zu viel ist ein Einbrecher auf Mallorca eine Gebäudefassade hochgeklettert. Auf seiner letzten Tour wurde er auf frischer Tat ertappt. Dank eines Touristen konnten Beamte der Nationalpolizei den 20-jährigen spanischen „Spiderman” dingfest gemacht. Er wird beschuldigt, bis zu 13 Einbrüche in Wohnungen und Hotels in Palma verübt zu haben. Wie die Polizei heute in eine Mitteilung bekanntgab, ereignete sich die Festnahme bereits am vergangenen Mittwochabend.

Eine Streife war an diesem Tag zu einem Strandhotel in Palma geeilt, wo ein Gast, der sich mit seiner Familie in einem der Zimmer aufhielt, einen Dieb beim Stehlen überrascht hatte. Der Täter war an der Fassade des Komplexes hochgeklettert und hatte auf der Terrasse die Schiebetür geöffnet, um ins Innere zu gelangen. In diesem Moment wurde er von dem Gast überrascht, dem es gelang, den Delinquenten zu überwältigen.

Wie sich herausstellte, hatte der Urlauber einen dicken Fang gemacht: Das Einbruchsdezernat der Nationalpolizei ermittelte gegen diesen Täter bereits wegen verschiedener Straftaten. Er war in neun Wohnungen und drei Hotelzimmer eingebrochen. Alle Taten hatte er an der Playa de Palma begangen, und der Modus Operandi war immer derselbe: Er kletterte in echter „Spiderman”-Manier an der jeweiligen Fassade hoch und drang in das Innere des Hauses ein, um Wertsachen zu stehlen.

Wie die Polizei weiter mitteilte, habe der Dieb angegeben, dass er Geld brauchte. Weil der Strand menschenleer gewesen sei, sei er für seinem Beutezug kurzerhand an der Hotelfassade emporgeklettert.