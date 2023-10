Eine Mutter und ihr Sohn wurden zu neun Monaten Gefängnis verurteilt, weil sie eine Außenwand um den Swimmingpool eines Grundstücks, das sie sich mit mehreren Bewohnern teilten, in Palma de Mallorca errichtet haben. Dem Gericht zufolge habe das dazu geführt, dass die übrigen Nachbarn das öffentliche Schwimmbecken für mehrere Jahre nicht nutzen konnten, was den Angeklagten per Gesetz als Straftat mit Einschränkung der persönlichen Freiheit der anderen Mieter ausgelegt wurde.

Die beiden Beschuldigten wohnen bereits seit 1997 in dem Gebäude. Auf dem besagten kleinen Grundstück sind insgesamt drei Wohnungen angesiedelt, darüber hinaus findet sich dort eine 120 Quadratmeter große Gartenfläche vor, wo sich der besagte Swimmingpool befindet. Nach Angaben der spanischsprachigen MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" haben die Angeklagten durch das Errichten der Mauer vor sechs Jahren den übrigen Mietern den Zugang zu der Schwimmanlage verwehrt. Auf diese Weise hätten sie den Richtern zufolge die Anlage und den Garten zu ihrem "exklusiven Eigentum" gemacht. Die Nachbarn, die sich in einer Eigentümergemeinschaft zusammengeschlossen haben, hätten die Mutter und den Sohn mehrfach dazu aufgefordert, den Zugang zu dem Pool freizumachen. Auch die Polizei hat versucht, die beiden Angeklagten dazu zu drängen, das Grundstück freizugeben, doch ohne Erfolg. In der Gerichtsverhandlung erklärten die Mutter und ihr Sohn, dass sie die Mauer als Schutz vor Einbrechern errichteten. Doch die Richter blieben hart und verhängten eine Geldstrafe: Die Angeklagten müssen ihren Nachbarn für die Jahre ohne Zugang zu dem Pool eine Entschädigung von insgesamt 24.000 Euro zahlen. Falls die Mauer bestehen bleiben sollte, kommen für jeden zusätzlichen Monat noch 1.000 Euro hinzu.