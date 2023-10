Nach einem kurzzeitigen Aufleben des Spätsommers erreicht der Herbst nun definitiv Mallorca. Laut der Wettervorhersage des Aemet-Dienstes trübt es sich nach einem ausgesprochen sonnigen und warmen Mittwoch schnell ein. Wegen stürmischer Böen aus südwestlichen Richtungen und hohem Seegang gilt am Donnerstag rund um die Insel die Warnstufe Gelb.

An jenem Tag werden noch einmal 27 Grad erreicht, aber ab dem Nachmittag soll es zu regnen beginnen. Am Freitag wird mit zum Teil heftigen Gewittern gerechnet, den ganzen Tag über soll es Niederschlag geben. Der Wind soll in den Morgenstunden Sturmstärke erreichen. Nach 26 Grad am Freitag sacken die Werte am Samstag auf nur noch 22 Grad. Dieses Temperaturniveau soll der Insel danach vorerst erhalten bleiben. Auch mit Regen wird bis in die kommende Woche hinein gerechnet.

Bereits am Montag hatte es auf der Insel örtlich ergiebig geregnet. Der meiste Niederschlag fiel in Banyalbufar mit 24,2 Litern auf den Quadratmeter. Auf Rang 2 folgt Sa Pobla mit 22,2 Litern vor Cala Rajada (20,5), Muro (18,4) und dem Kloster Lluc (15,3). Andernorts regnete es kaum oder gar nicht, etwa in Manacor, Porreres oder an den Salinen von Campos.

Der bisherige Herbst war zu warm. Zeitweise wurde die 30-Grad-Marke wie in einem normalen Sommer üblich überschritten, wochenlang schien die Sonne fast ungetrübt vom Himmel. Bereits der abgelaufene Sommer war mit mehreren Hitzewellen viel zu heiß. Experten führen diese Anomalien auf den fortschreitenden Klimawandel zurück.