Wie angekündigt hat der heftige Sturm am Donnerstagnachmittag Mallorca erreicht. Schon zur Mittagszeit war vielerorts auf der Insel zu spüren, dass ein frischer Wind aufkommt. Am späten Nachmittag ging dieser dann in teils kräftige Sturmböen über. An Palmas Uferboulevard bogen sich die Palmen im Wind, das Meer erhob sich zu hohen Wellen, die an die Kaimauern klatschten. Im Stadtteil El Molinar wurde schon am Abend der Spazierweg teilweise überflutet.

Im Sporthafen von Portixol waren mehrere Bootsbesitzer auf ihren Schiffen zu sehen, die selbst im Hafen wegen der hohen Wellen hin und hergeschoben wurden und drohten, an die Mauern zu stoßen. MM-Leser berichteten auch von starken Böen und hohen Wellen im Inselosten, -süden und -norden. Ein Leser kommentierte ein Live-Video bei Instagram mit den Worten "Es geht los!". Bei dem Herbststurm handelt es sich um Tief Aline, das der Insel noch mindestens bis Freitagabend zu schaffen machen wird. Ähnliche Nachrichten Angst vor heftigem Sturm: Erste Ausläufer erreichen Mallorca, Warnstufe Orange Es werden Böen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 90 Stundenkilometern erwartet, und das vor allem im Süden und in der Serra de Tramuntana. In Gebirgslagen können sogar 120 km/h erreicht werden. Deswegen gilt bereits jetzt die Warnstufe Orange, die auch am Freitag beibehalten wird. Der aus dem Südwesten und Westen wehende Wind wird das Meer so sehr aufpeitschen, dass auch wegen der erwarteten hohen Wellen Warnstufe Orange gilt. An Land muss damit gerechnet werden, dass Äste herabstürzen und Bäume umfallen können. Die Regenwahrscheinlichkeit auf Mallorca steigt in der Nacht von Donnerstag auf Freitag erst auf 85, später sogar auf 100 Prozent. Die Temperaturen sinken bis zum Wochenende von 26 Grad am Donnerstag auf nur noch 23 Grad ab. Solche Stürme sind auf Mallorca im Herbst nichts Ungewöhnliches. Meist läuten sie zwischen Mitte Oktober und Mitte November das Ende des zwischen Mai und Oktober recht stabilen Mittelmeerwetters ein.