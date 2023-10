Die ersten Ausläufer eines angekündigten Sturmtiefs haben Mallorca am Donnerstag erreicht. Örtlich wurden bereits stärkere Böen registriert. Doch das Zentrum des Sturms erreicht die Insel laut der Wettervorhersage von Aemet in der Nacht zum Freitag. Dann werden Böen mit einer Geschwindigkeit von 90 Stundenkilometern erwartet, und das vor allem im Süden und in der Serra de Tramuntana.

In Gebirgslagen können sogar 110 km/h erreicht werden. Deswegen gilt ab Donnerstag 18 Uhr die Warnstufe Orange, die auch am Freitag beibehalten wird. Der aus dem Südwesten und Westen wehende Wind wird das Meer so sehr aufpeitschen, dass auch wegen der erwarteten hohen Wellen Warnstufe Orange gilt.

An Land muss damit gerechnet werden, dass Äste herabstürzen und Bäume umfallen. Die Regenwahrscheinlichkeit steigt am Donnerstagabend auf 85 Prozent, in der Nacht zum Freitag beträgt sie sogar 100 Prozent. Die Temperaturen sinken von 26 Grad am Donnerstag auf nur noch 23 Grad am Samstag ab.

Auch nachts wird es richtig frisch. In der Nacht zum Sonntag werden in Palma nur noch 14 Grad erwartet. Am Samstag beruhigt sich das Wetter wieder, die Windböen flauen ab. Doch bereits in der kommenden Woche wird mit dem nächsten Herbststurm gerechnet.