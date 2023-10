Nachdem am Donnerstag und Freitag Tief Aline mit heftigen Böen, Regenschauern und hohen Wellen auf Mallorca und den Nachbarinsel gewütet hat, kehrt nun zunächst der Spätsommer auf die Insel zurück. Während es am Samstag weitgehend frisch war und die Temperaturen auf maximal 22 Grad kletterten, steigt das Quecksilber im Thermometer ab Sonntag wieder.

Bereits am Sonntag werden auf der Insel wieder Werte von bis zu 24 Grad erreicht: Unter anderem in Artá, Andratx, Palma und Llucmajor. In Alcúdia sollen bei einem Wechsel von Sonnenschein und dünnen Wolken sogar 25 Grad drin sein. Und es kommt nocht besser. Am Montag ist sogar wieder ein Strandbesuch möglich bei dann bis zu 27 Grad in Palmanova, Arenal und Campos, 28 Grad in Santanyí, Manacor und Sóller, 29 Grad in Cala Rajada und 30 Grad in der Bucht von Alcúdia.

Aber: Am Dienstag wird neuer Regen auf Mallorca erwartet. Ab dem Morgen soll es teils leichten, teils starken Niederschlag gaben. Die werte gehen dann wieder auf etwa 24 Grad zurück. Die Regenfront soll bis Mittwochmittag anhalten. Ab Donnerstag soll es aber wieder sonnig mit Werten von 23 bis 29 Grad werden. Bis Ende des Monats steht Mallorca dann unter stabilem Hochdruckeinfluss, auch wenn die Höchsttemperaturen sich eher um 21 bis 23 Grad einpendeln werden.

In den vergangenen Tagen hatte Sturm Aline auf Mallorca gewütet. Besonders kräftig waren die Windböen. Auf der Insel wurden 55 Zwischenfälle gemeldet, die meisten davon in Palma und Calvià. Dabei handelte es sich vor allem um umgestürzte Bäume, losgerissene Boote und heruntergefallene Dachziegel. Zu Schaden kam niemand.