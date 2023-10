Ein Pilot der Fluggesellschaft Easyjet hat am Donnerstag auf dem Flugfeld des Airports auf Mallorca irrtümlich einen Entführungsalarm ausgelöst. Das meldete die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" unter Berufung auf Flughafenkreise. Daraufhin umstellten etwa 20 Beamte von Guardia Civil und Nationalpolizei den Jet. Dieser war zuvor aus Birmingham kommend in Son Sant Joan gelandet.

Einige der Polizisten zielten mit scharfen Waffen auf das Flugzeug, andere versuchten aus der Ferne mit dem Piloten zu kommunizieren. Dieser teilte ihnen mit, dass alles in Ordnung sei und er einen Fehler gemacht habe. Danach zogen die Einsatzkräfte unverrichteter Dinge wieder ab, die verwirrten Passagiere verließen das Flugzeug.

Die Sicherheitskräfte sind angesichts möglicher Entführungen von Flugzeugen durch Islamisten derzeit besonders nervös. Das liegt an der sehr angespannten Lage in Nahost nach dem Massaker von Mitgliedern der Terrorgruppe Hamas an unbewaffnete Israelis vom 8. Oktober.