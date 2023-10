Nach einem Todesfall an Bord ist am Montagmittag ein Flugzeug der ägyptischen Charterfluggesellschaft AMC Airlines unplanmäßig auf Mallorca gelandet. Die Maschine war nach einem Bericht des Internetauftritts "Crónica Balear" in Luxor am Nil gestartet, ihr Ziel war Madrid. Bei dem Todesopfer handelt es sich um einen 67 Jahre alt gewordenen Portugiesen.

Ähnliche Nachrichten Deutscher Condor-Jet stößt am Flughafen von Mallorca mit Air-Europa-Maschine zusammen Nach der unplanmäßigen Landung mussten sämtliche Passagiere die Boeing 737-800 verlassen. Die Guardia Civil beförderte die Leiche aus dem Flugzeug. Der Tote wurde einem Bestattungsinstitut zugeführt. Gegenüber "Crónica Balear" äußerten Passagiere – es handelte sich vor allem um Urlaubsrückkehrer – dass man ihnen nicht einmal Wasser angeboten habe. Mehrere Stunden mussten sie warten. Jetzt muss an dem Verstorbenen eine Autopsie durchgeführt werden, um die Todesursache herauszufinden. Es handelt sich um die vierte Sicherheitslandung auf Mallorca innerhalb weniger Wochen. Ende September war ein Eurowings-Flieger, der gerade erst Richtung Graz gestartet war, umgekehrt. Der Pilot bemerkte, dass die Maschine Bremsflüssigkeit verlor. Im laufenden Monat hatte eine Ryanair-Maschine nach Problemen mit dem Triebwerk landen müssen, Ende August waren die Piloten eines Billigfliegers, der kaum mehr Sprit hatte, gezwungen, den Jet auf die erde zu bringen.