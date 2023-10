Die Gemeinde Muro im Norden Mallorcas hat am Donnerstag eine neue Grünzone an der Playa de Muro eingeweiht. Die Parkanlage verläuft um den zum Naturschutzgebiet Albufera gehörenden See von Ses Gavines am Ortsausgang von Port Alcúdia Richtung Can Picafort. Sie richtet sich sowohl an Anwohner und Residenten als auch an Urlauber der Umgebung.

Neben einem großen Kinderspielplatz und Picknickplätzen laden schattige Ecken und kleine Wege zum Verweilen und Spazierengehen rund um den See ein. Die Kosten für die Neugestaltung der Uferzone wurden mit EU-Fördermitteln in Höhe von 800.000 Euro finanziert. Die Bauzeit betrug knapp zwei Jahre. Die Playa de Muro zwischen Port Alcúdia und Can Picafort zählt zu den beliebtesten Ferienorten im Norden Mallorcas. Neben Sonne-und-Strand-Urlaubern, die in den zahlreichen Hotels Unterkunft finden, wird die Ferienzone im Frühjahr und Herbst insbesondere von Radurlaubern aus Mittel- und Nordeuropa frequentiert.