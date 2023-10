Bei einem Traktorunfall ist am Freitagmittag in der Nähe des Küstenortes Esporles ein 60-jähriger Landwirt ums Leben gekommen. Das von dem Mann gelenkte Fahrzeug war offenbar bei Feldarbeiten umgekippt, der Fahrer geriet dabei unter den Traktor und wurde zerquetscht. Der Unfall soll sich lauzt Medienberichten gegen 15 Uhr auf einem ländlichen Anwesen etwas außerhalb der kleinen Ortschaft in Mallorcas Tramuntana-Gebirge ereignet haben.

Ein Zeuge der Tragödie hatte die Notrufzentrale über die 061-Nummer alarmiert, die einen Krankenwagen zum Unfallort bestellten. Dort angekommen leiteten die Rettungssanitäter Wiederbelebungsmaßnahmen am Opfer ein, konnten am Ende abe nur noch den Tod des Mannes feststellen.



Die Ursache für das Umkippen des Traktors ist noch nicht bekannt, es deutet jedoch alles darauf hin, dass der Verunglückte an einem Abhang die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und zusammen mit dem schweren landwirtschaftlichen Fahrzeug auf die Seite stürzte. In den vergangenen Jahren ist es auf Mallorca immer wieder zu ähnlichen tödlichen Unfällen gekommen.