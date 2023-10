Mallorca ist bei Sonnenaufgang von Barcelona aus deutlich zu sehen. Das ist stets dann der (äußerst seltene) Fall, wenn die Sicht sehr klar ist und der Beobachter auf dem Festland sich auf einem hohen Punkt befindet. Wie etwa imFabra-Observatorium auf dem Tibidabo-Hausberg der katalanischen Metropole. Dann geraten den Mitarbeitern der Frühschicht in erster Morgenröte die Silhouette der Serra de Tramuntana in den Blick. Mallorca schwebt im Licht des anbrechenden Tages vor rosafarbenem Himmel in einem lila Meer, und das gut bestens erkennbar über 200 Kilometer Luftlinine hinweg.