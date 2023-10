In Spanien ist an diesem Mittwoch, 1. November, Feiertag. So wird auch auf Mallorca der Día de Todos los Santos (Allerheiligen) gefeiert. Hier erfahren Sie, welche Supermärkte am Mittwoch geöffnet haben.

Die Filialen der valencianischen Supermarktkette Mercadona werden am 1. November nicht geöffnet sein, was durch Plakate in den Geschäften bereits angekündigt wird. Auch Alcampo und Carrefour, sowie Carrefour Express bleiben geschlossen.

Der Supermarkt des Kaufhauses El Corte Inglés am Jaume III in Palma öffnet seine Pforten von 11:00 bis 20:30 Uhr, während der Supermarkt in der Avinguda d'Alexandre Rosselló hingegen geschlossen bleibt. Andere Unternehmen, wie zum Beispiel die Supermarktkette Eroski, werden nur einige ihrer Geschäfte auf Mallorca öffnen. Hier lohnt es sich, einen Blick auf die offizielle Homepage zu werfen, damit Sie keine bösen Überraschungen erleben. Der Eroski-Laden in Palmas Intermodal-Bahnhof hat beispielsweise am 1. November geöffnet (https://www.eroski.es/tiendas/horario-festivos/).

Das Gleiche gilt für Hiper Centro, dessen Öffnungszeiten je nach Gemeinde variieren. So hat der Supermarkt in Palma geschlossen, während Kunden in Porto Cristo, Llucmajor und Campos bis 14 Uhr einkaufen gehen. Weitere Informationen können Sie der Homepage entnehmen (https://www.hipercentro.com/tiendas/). Die beiden Hiper Fresc-Supermärkte sind an diesem Tag geschlossen. Auch Lidl hat einige seiner Supermärkte geöffnet, wie beispielsweise den Supermarkt in Calvià (Calle Còrdova, 6), der von 9 Uhr bis 21.30 Uhr seine Pforten öffnet. Weitere Informationen finden Sie unter der jeweiligen Website.

Am Sonntag, 26. November, öffnen alle Geschäfte ihre Türen, um die Black Friday-Woche zu nutzen, in der Sie alle Angebote nutzen können, um mit der Vorbereitung der Weihnachtsgeschenke zu beginnen, da viele von ihnen die Möglichkeit des Umtauschs oder der Rückgabe bis nach dem Dreikönigstag haben.