Diese Woche bringt auch auf Mallorca einen Feiertag mit sich. Am Donnerstag, 12. Oktober, steht der spanische Nationalfeiertag, Día de la Hispanidad, an. Doch trotz des Feiertags werden auf der Insel viele Supermärkte und Kaufhäuser geöffnet sein. Wer gerne den freien Tag zum Shoppen nutzen will, kann das zum Beispiel im Zentrum von Palma de Mallorca machen. Vor allem im Altstadtzentrum, innerhalb des Rings der Avenidas, werden erfahrungsgemäß viele Boutiquen geöffnet haben. Auch die meisten Bars, Restaurants und Cafés sind ganz normal in Betrieb.

Darüber hinaus haben folgende Shopping-Gelegenheiten offen: der Corte Inglés am Jaume III in Palma (9 bis 21.30 Uhr) und das Mallorca Fashion Outlet in Marratxí (10 bis 22 Uhr). Im FAN-Einkaufscenter unweit des Flughafens werden lediglich die Kinosäle und Restaurants geöffnet sein, die Läden hingegen, wie etwa H&M und Zara, bleiben geschlossen. Ähnlich sieht es im Portopi aus: Kino, Gastronomie, Spielhalle und Fitnessstudio öffnen am Donnerstag, die Läden sind aber zu.

Wer am Feiertag auf Mallorca noch Lebensmittel braucht, muss nicht verhungern. In der Regel haben die meisten Filialen der Kette Eroski geöffnet. Auch Lidl betreibt am Donnerstag viele Filialen, wie etwa in Sa Pobla, Campos, Palmanova, Manacor, Felanitx, Inca, Santa Margalida und auch einige in Palma de Mallorca. Carrefour hat an Feiertagen meistens nur seine kleinen Märkte geöffnet, diese heißen Carrefour Express. In der Regel bleiben die großen Filialen geschlossen. Das Gleiche gilt für alle Mercadona-Filialen auf Mallorca. Der nächste verkaufsoffene Sonntag auf Mallorca ist der 26. November. Die vollständige Liste aller Feiertage auf Mallorca können Sie hier einsehen.