Das Wetter auf Mallorca hat sich zum Wochenstart von seiner ungemütlichen Seite gezeigt. Am Montagmorgen ist der Himmel über Palma de Mallorca bedeckt gewesen, dazu hat es den ersten Regen gegeben. Vor allem am Vormittag kann es weiter nass und bedeckt bleiben. Richtung Nachmittag kann sich die Sonne häufiger durchsetzen. Für Montagabend gibt es eine Wetterwarnung der Stufe Gelb, sie gilt für das Tramuntana-Gebirge und den Nordwesten der Insel. Es muss mit Windböen von 60 Kilometern pro Stunde und daraus resultierenden Wellen von zwei bis drei Metern Höhe gerechnet werden.

Am Montag werden auf Mallorca folgende Toptemperaturen erreicht: in Pollença wird es mit 26 Grad am wärmsten, Calvià und Palma bekommen 22 Grad, Sóller 23 und Alcúdia 24 Grad. Im Laufe der Woche wird das Wetter auf Mallorca sehr wechselhaft werden. Dabei bringen der Dienstag und Mittwoch meistens viel Sonnenschein und nur lockere Wolkenfelder mit sich. Die Werte bleiben weitestgehend stabil bei 22 bis 24 Grad. Laut der aktuellen Aussichten des staatlichen Wetterdienstes auf den Balearen, Aemet, könnte es am Donnerstagabend den nächsten Regen geben.

In dieser Woche können auf Mallorca auch schon die ersten Schneeflocken fallen. Denn die Schneefallgrenze gibt Aemet am Donnerstag mit 1400 und am Freitag mit 1300 Metern an. In höheren Lagen wie dem Tramuntana-Gebirge könnten zumindest die Gipfel weiß werden. Die höchsten Erhebungen des Gebirges sind der Puig Mayor mit 1445 Metern, danach kommt der Penyal des Migdia mit 1398 Metern, gefolgt vom Puig de Masanella mit 1365 Metern. Auch bei den Wassertemperaturen macht sich der Herbst bemerkbar: Aktuell werden nur noch rund 21,4 Grad gemessen.