Die angenehme Wetterphase auf Mallorca hält unvermindert an. Wer noch einmal ins Meer gehen möchte, hat am Wochenende dafür Gelegenheit. Bei Sonne und Temperaturen um 24 bis 25 Grad ist es weiterhin möglich, sich im mit 22 Grad noch nicht allzu kühlen Wasser zu erfrischen. Der Vorteil verglichen mit dem Sommer ist, dass die Strände der Insel längst nicht mehr so voll sind.

Ähnliche Nachrichten Bis zu drei Meter hohe Wellen erwartet: Wetterwarnung auf Mallorca Laut dem Wetterdienst Aemet kann es allerdings zeitweise etwas windiger werden. Nachts wiird es nach wie vor nicht richtig kalt: Bei 17 Grad ist angenehmer Schlaf garantiert. Während das Wetter auf Mallorca wunderschön ist, herrschen in deutschen Landen niedrige Temperaturen und grauer Himmel vor: In Köln etwa regnet es permanent und es ist bei etwa 10 Grad kühl. Das gilt auch für Hamburg und andere Gegenden. Am Donnerstag wurde auf der Insel örtlich die 25-Grad-Marke geknackt: Am wärmsten war es mit 26,2 Grad in Pollença, auf Rang 2 folgte mit 25,5 Grad Cala Rajada vor Artà (25,1 Grad), Banyalbufar und Son Servera (beide 25 Grad) sowie Muro (24,9 Grad), Portocolom (24,5) und Sa Pobla (24,4). Was die weiteren Aussichten anbelangt, so wird auch in den ersten Novembertagen mit 23 bis 24 Grad gerechnet.