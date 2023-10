Sie soll mehrere Urlauber auf Mallorca und dem spanischen Festland betrogen haben – deshalb ist die Geschäftsführerin eines Reisebüros jetzt festgenommen worden. Ihr werden Betrug und Urkundenfälschung vorgeworfen. Die Frau unterhielt mehrere Reisebüros auf Mallorca und auf dem Festland, sie soll auf Hochzeitsreisen spezialisiert gewesen sein, meldet das Online-Nachrichtenportal "Crónica Balear". Dabei soll sie ihre Kunden um mindestens 78.000 Euro betrogen haben. Laut des Berichts werde damit gerechnet, dass noch mehr geschädigte Kunden ans Tageslicht kommen. Auch weitere Festnahmen könne es in den kommenden Tagen noch geben.

Die Leiterin des Reisebüros ging immer nach dem gleichen Schema voran. Anfänglich zeigte sie sich sehr engagiert und bemüht, war für ihre Kunden bis in die Nacht und auch am Wochenende erreichbar und erstellte ihnen personalisierte Urlaubspakete. Dann forderte sie eine Vorauszahlung, um Reservierungen vornehmen und Flüge oder Transfers zu können. Waren die geforderten Beträge erst einmal eingegangen, meldete sich die Frau nicht mehr bei ihren Kunden und war auch nicht mehr erreichbar. Dass sie betrogen worden waren, fiel den Urlaubern dann spätestens vor Ort auf.

Denn die Geschäftsführerin des Reisebüros hatte keine Urlaubspakete gebucht, zumindest aber Reservierungen vorgenommen. Die Urlauber mussten an ihren Urlaubszielen noch einmal in die Tasche greifen – trotz der Vorauszahlungen an das Reisebüro. Das Organisieren von Hochzeitsreisen sei das Steckenpferd des Reisebüros gewesen, schreibt "Crónica Balear". Dafür habe sich das Unternehmen auch auf Hochzeitsmessen präsentiert.