Um ein paar hundert Euro zu ergattern, lassen Betrüger nichts unversucht. In diesen Tagen macht eine neue Betrugsmasche in Deutschland die Runde – und sie kann auch viele Menschen auf Mallorca treffen. Konkret geht es um angebliche Anrufe vom Bezahldienst PayPal, mit der eine fiktive Zahlung zurückholen soll. Wenn man ans Telefon geht, sagt eine weibliche Stimme: "Hallo, das ist PayPal. Sie haben gerade 700 Euro an Basecoin gesendet. Um diese Anschuldigung abzuwenden, drücken Sie die 1." Meistens handelt es sich hierbei um anonyme Anrufe, bei denen keine Telefonnummer angezeigt wird.

Mittlerweile gibt es offizielle Warnungen, zum Beispiel vom Landeskriminalamt Niedersachsen oder auch von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Am besten sollte man Anrufe von anonymen oder auch unbekannten Nummern aus dem Ausland gar nicht erst entgegennehmen. Passiert es doch und man hört eine automatisierte Ansage, ist man auf der sicheren Seite, wenn man einfach auflegt. Auch mehrere deutsche Medien haben schon über die neue Betrugsmasche berichtet, wie etwa der Bayerische Rundfunk und viele Tech-Portale, zum Beispiel ComputerBild. Fast übereinstimmend wird geraten, sofort aufzulegen, wenn man einen solchen Anruf vermutet. Bisher trifft dieser Trick nur deutsche Handynummern. Wer allerdings auf Mallorca lebt oder arbeitet und im Urlaub seine deutsche Nummer benutzt, ist auch betroffen. In Mallorca-Gruppen bei Facebook taucht dieses Thema immer wieder auf und hat auch schon Mitarbeiter der MM-Redaktion getroffen. Wie das Landeskriminalamt Niedersachsen beschreibt, habe sich die Masche in den vergangenen Tagen sogar verfeinert. Die Kriminellen versenden demnach auch SMS mit Rückfragen zu angeblichen Abbuchungen von PayPal-Konten. Es wurden auch Links verschickt, mit der man eine bestimmte Software herunterladen sollte. So können sich die Kriminellen auf das Endgerät der Opfer zuschalten. Sollte man trotz aller Vorsorge auf solche Maschen hereingefallen sein, wendet man sich am besten an die örtliche Polizei und erstattet Anzeige. Das geht sowohl auf Mallorca als auch in Deutschland. Auch sollte der Kundendienst von PayPal kontaktiert werden.