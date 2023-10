Auf Mallorca startet der November unbeständig. Nach Angaben des spanischen Wetteramtes Aemet wird das Sturmtief "Ciarán" starken Wind auf die Insel bringen. Bereits an Allerheiligen, auf Spanisch "Tots Sants", kann es teils ungemütlich werden. Dazu gibt es Temperaturen zwischen 21 und 23 Grad. Aufgrund von hohem Wellengang wird am Donnerstag an den Küsten die Warnstufe Orange herausgegeben, auf der gesamten Insel herrscht wegen Sturmböen die Wetterwarnstufe Gelb.

Der Feiertag Allerheiligen startet überwiegend bewölkt. Die Temperaturen erreichen bis zu 25 Grad. Am Donnerstag wird es dann noch windiger. Die Böen erreichen bis zu 80 Kilometer pro Stunde, an den Küsten und im Tramuntana-Gebirge sogar eine Geschwindigkeit von 110 km/h. Tagsüber gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken, am Nachmittag steigt die Regenwahrscheinlichkeit und es sind Niederschläge möglich. Die Temperaturen erreichen Werte bis zu 23 Grad, nach Sonnenuntergang, der derzeit um 17.48 Uhr stattfindet, sinken die Temperaturen auf 14 Grad. Ähnliche Nachrichten Nach heftigem Sturm auf Mallorca: So wird das Wetter in den kommenden Tagen Mehr ähnliche Nachrichten Die Wettervorhersage für den kommenden Freitag auf Mallorca prognostiziert weiterhin starke Winde mit Böen von 70 bis 80 Kilometern pro Stunde. Außerdem wird mit wolkigen Abschnitten gerechnet, wobei gelegentliche Schauer nicht auszuschließen sind. Die Temperaturen werden sinken, vor allem die Tagestemperaturen gehen deutlich zurück. Die Höchsttemperaturen erreichen dann nur noch zwischen 17 und 20 Grad. In den vergangenen Tagen wechselten sich sonnige Abschnitte sowie Regen und Sturmböen ab. Das Quecksilber steigt in einigen Gebieten auf 27 Grad. Der November wird nach aktuellen Prognosen deutlich unbeständiger und kühler. Bereits am kommenden Wochenende soll das nächste Sturmtief auf dem Archipel Einzug halten.