Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist am Dienstag ein 26 Jahre alter E-Scooter-Fahrer auf Mallorca schwer verletzt worden. Einer Meldung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" zufolge ereignete sich der Zwischenfall während des morgendlichen Stoßverkehrs in Palmas Stadtteil sa Indioteria. Aus bislang nicht geklärter Ursache habe das Fahrzeug den 26-Jährigen auf dessen E-Scooter frontal angefahren und zu Sturz gebracht.

Die herbeigerufenen Rettungskräfte diagnostizierten noch am Unfallort bei dem jungen Mann ein schweres Schädelhirntrauma. Zum Zeitpunkt des Eintreffens des Notarztes lag der E-Scooter-Fahrer dem Blatt zufolge bewusstlos auf der Straße. Der Mann wurde zur Behandlung in das Universitätskrankenhaus Son Espases eingeliefert. Den Zustand beschrieben die behandelnden Ärzte zunächst als kritisch.

Die Polizei nahm derweil die Ermittlungen zum Unfallhergang auf. In Mallorcas Inselhauptstadt häuften sich zuletzt die Unfallmeldungen mit Beteiligung von E-Scootern. Zumeist handelt es sich allerdings um Zwischenfälle, in denen die Fahrer der Elektroflitzer mutmaßlich als Unfallverursacher hervorgehen. Erst vor wenigen Tagen hatte ein junger Mann an einem Zebrastreifen in Palma eine 46-jährige Fußgängerin über den Haufen gefahren. Die Frau erlitt dabei ein Schädelhirntrauma.