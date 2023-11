Der 1. November (Allerheiligen) ist in ganz Spanien gesetzlicher Feiertag. Zu "Tots sants" (Mallorquín) oder "Todos los Santos" (Castellano) gibt es einen wahren Ansturm auf die Friedhöfe, auch hier auf Mallorca. So besuchen tausende Mallorquiner die Friedhöfe der Insel, um ihrer verstorbenen Angehörigen zu gedenken und bunte Blumenkränze niederzulegen.

Am Mittwochmorgen spielte das Wetter mit: Bei strahlendem Sonnenschein kamen hier neben kleinen Grüppchen auch Großfamilien zusammen. Es fällt auf, dass auch die Kleinen schon von früh auf mit dem Thema in Berührung kommen und eigenständig Blumen zum Grabe tragen. Besonders weiße Chrysanthemen sind massenweise vorzufinden. In Verbindung mit den anderen bunten Blumen entsteht so ein kunterbunter Blumenteppich.

An der einen Ecke hält sich ein junges Pärchen in den Armen und trauert still, während auf der anderen Seite rührseelige Anekdoten über Verstorbene erzählt werden. Obwohl das Thema Tod oftmals mit Trauer behaftet ist, fühlen sich viele hier nicht alleine. Vielmehr löst das Zusammenkommen tausender Menschen das Gefühl Geborgenheit aus. Denn im Endeffekt haben wahrscheinlich schon viele von uns einen gebliebten Menschen verloren. Ein Tag, an dem viele nostalgisch werden und im Beisammensein auf dem Friedhof und mit bunten Blumen ihren Liebsten gedenken.