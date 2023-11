Auf Mallorca wird die Hafenpromenade "Paseo Marítimo" für Fußgänger an diesem Donnerstag gesperrt. Das hatte der Inselrat in einer Pressemitteilung veröffentlicht. Grund dafür ist die Sturmwarnung Orange, die vom spanischen Wetterdienst Aemet herausgegeben wurde. Die Sperrung gilt ab dem Gebäude Duanes bis zum Kongresspalast "Palau de Congressos". Normalerweise wird bei Unwetter höchstens der Paseo Sagrera gesperrt, der sich unterhalb der Kathedrale am Hafen befindet, nicht aber der gesamte Paseo Marítimo.

Mit dieser Vorsichtsmaßnahme sollen die Passanten vor möglichen umstürzenden Bäumen geschützt werden, so der Inselrat. Die Sperrung wird voraussichtlich für die kommenden 24 Stunden aufrechterhalten. Ähnliche Nachrichten Neuer Sturm erreicht Mallorca: Warnstufe Orange, meterhohe Wellen! Mehr ähnliche Nachrichten Für Mallorca und die Nachbarinseln gilt den gesamten Donnerstag wegen eines Sturmtiefs die Warnstufe Orange. Die Böen sollen im Verlauf des Tages örtlich Geschwindigkeiten von über 100 km/h erreichen. Es wird mit drei bis fünf Meter hohen Wellen gerechnet. An einigen Stellen sollen sie sogar über acht Meter hoch werden. Spaziergängern wird unterdessen auch empfohlen, sich angesichts der starken Brandung nicht zu sehr den Küsten zu nähern. Es besteht die Gefahr, durch Wellen ins Meer befördert zu werden. In den stürmischen Wind mischt sich ab Donnerstagnachmittag auch Regen. Am Freitag soll der Sturm fast unvermindert anhalten, die Warnstufe Orange gilt dann aber nur noch für das Meer wegen hohen Seegangs.