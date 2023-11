Für Mallorca und die Nachbarinseln gilt den gesamten Donnerstag wegen eines angerückten Sturms die Warnstufe Orange. Bereits am Morgen war auffrischender Südwestwind zu vernehmen, die Böen sollten im Verlauf des Tages örtlich Geschwindigkeiten von über 100 km/h erreichen. Es wird mit drei bis fünf Meter hohen Wellen gerechnet. An einigen Stellen sollen sie sogar über acht Meter hoch werden.

Spaziergängern wird empfohlen, sich angesichts der starken Brandung nicht zu sehr den Küsten zu nähern. Es besteht die Gefahr, durch Wellen ins Meer befördert zu werden. In den vergangenen Jahren hatte es immer wieder Fälle von Menschen gegeben, die sich zu weit vorgewagt hatten und dies mit dem Leben bezahlen mussten.

In den stürmischen Wind mischt sich ab Donnerstagnachmittag auch Regen, Am Freitag soll der Sturm fast unvermindert anhalten, die Warnstufe Orange gilt dann aber nur noch für das Meer wegen hohen Seegangs. An jenem Tag wird die 20-Grad-Marke nur noch örtlich geknackt. Ab dem Samstag sollen die Werte wieder auf 22 Grad steigen, doch es bleibt windig.

Am Donnerstag wurde es auf Mallorca noch einmal angenehm warm: Am höchsten stieg das Quecksilber am Leuchtturm von Cala Rajada, nämlich auf 24,6 Grad. Auf Rang 2 folgte Port de Pollença (23,6 Grad) vor Pollença (23,5), Muro (23,3) und Artà (23,1). Am kühlsten war es in der Tramuntana mit 14,5 Grad.