Auf Mallorca wird es die kommenden Tage noch ungemütlicher als ursprünglich gedacht. Bereits an diesem Mittwoch, an dem auch auf der Baleareninsel Allerheiligen "Tots Sants" gefeiert wird, ist laut spanischem Wetterdienst Aemet mit lokalen Niederschlägen zu rechnen. Am Donnerstag und Freitag gibt Aemet dann aufgrund von starken Sturmböen und Wellengang an den Küsten die Warnstufe Orange heraus. Die Sturmböen können eine Geschwindigkeit von bis zu 110 Kilometern pro Stunde erreichen.

Der Feiertag Allerheiligen startet noch überwiegend sonnig und mild. Die Temperaturen liegen zwischen 21 und 23 Grad. Im Laufe des Tages kann es allerdings bereits in einigen Regionen zu Niederschlägen kommen. Der Seesturm 'Ciarán', der am Mittwoch auf Spanien trifft, wird am Donnerstag in Galicien, dem Kantabrischen Meer und dem Mittelmeer Wellen von bis zu 9 Metern Höhe hinterlassen. Auch an der Balearen-Küste sollten Passanten Vorsicht walten lassen und sich besser nicht in direkter Küstennähe aufhalten. Am Freitag steht das Wetter weiter unter dem Einfluss des Sturmtiefs 'Ciarán'. Auch für diesen Tag gibt der spanische Wetterdienst wegen hohen Wellengangs die Warnstufe Orange heraus. Diese gilt für den Küstenabschnitt im Nord- und Südwesten. Für die restliche Küstenregion gilt die Warnstufe Gelb. Des Weiteren meldet der spanische Wetterdienst aufgrund von starken Sturmböen die Warnstufe Gelb im Nordwesten und Südwesten der Insel. Zudem sind im Laufe des Tages Regenschauer möglich. Die Temperaturen erreichen ähnliche Werte wie am Vortag. Das Wochenende startet ebenfalls windig. Bisher wurden allerdings für Samstag und Sonntag noch keine Wetterwarnungen veröffentlicht. Dazu gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken. Die Temperaturen liegen bei 20 Grad. Nachts sinken die Werte auf 15 Grad herab. Die Wassertemperaturen im Mittelmeer erreichen um die 22 Grad.