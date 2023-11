Starke Nerven und Sinn für Humor bewies ein 81 Jahre alter Mann, der in seinem Haus in Calonge (Santanyí) mit vorgehaltener Pistole ausgeraubt worden ist. Als der rüstige Inhaber eines Restaurants im Morgengrauen des 28. Oktober nach Hause kam, wartete dort ein maskierter Mann mit Schusswaffe im Anschlag. Einer Meldung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" zufolge hielt der 81-Jährige die Szene für einen Halloween-Scherz. Der Senior machte auf dem Absatz kehrt und forderte den vermeintlichen Spaßvogel auf, mit ihm im Ort einen Kaffee zu trinken.

Was der Haus- und Barbesitzer zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste: Während seiner Abwesenheit hatte der Eindringling, ein 39 Jahre alter Ukrainer, wie sich später herausstellte, bereits das Anwesen auf den Kopf gestellt und zwei wertvolle Uhren – eine Breitling und eine Seiko – an sich genommen. In der Hoffnung, aus dem Coup noch ein wenig mehr herauszuschlagen, entschied er sich, auf die Rückkehr des 81-Jährigen zu warten.

Dass ihm sein Opfer geradezu beiläufig den Rücken zeigte, damit hatte der Ukrainer offenbar nicht gerechnet. Ohne auf die Einladung zum morgendlichen Kaffee näher einzugehen, machte er sich aus dem Staub. Sein Mobiltelefon ließ er ob der hastig angetretenen Flucht auf dem Küchentisch zurück. Spätestens jetzt dämmerte es dem Senior, Opfer eines Einbruchs und weniger eines Spaßes geworden zu sein. Er machte sich auf den Weg zu seiner Bar und bat zwei seiner Mitarbeiter um Hilfe.

Stunden später, der Senior befand sich in Begleitung eines Bekannten zuhause, klingelte jemand unablässig an der Eingangstür: Der mutmaßliche Einbrecher war im Begriff, sein zurückgelassenes Mobiltelefon zu reklamieren. Während der Ukrainer sich vergeblich bemühte, sich erneut Zugang zum Inneren des Hauses zu verschaffen, rief der Verwandte des 81-Jährigen die Polizei. Nur wenige Minuten später traf eine Streife ein und nahmen den mutmaßlichen Einbrecher ohne Gegenwehr fest.

In dem gestohlenen Auto, mit dem sich der Mann fortbewegte, stellten die Beamten nicht nur die gestohlenen Uhren des Barbesitzers sicher, sondern auch weiteres mutmaßliches Diebesgut. Gegenüber der Polizei gab der Festgenommene zu Protokoll, er habe mit dem geplanten Erlös der Wertsachen seine Familie aus der Ukraine nach Mallorca nachholen wollen. Ein Haftrichter ordnete am Mittwoch Untersuchungshaft für den Mann an.