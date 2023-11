Beamten der Nationalpolizei haben am Samstag (4.11.) die Mutter des Babys verhaftet, das am vergangenen Donnerstag tot in einem Müllcontainer in Porto Cristo gefunden wurde. Die Ermittler verhafteten außerdem zwei weitere Personen, die im Zusammenhang mit dem Fall stehen sollen. Die rasche Aufklärung des Falles sei nach Medienberichten der Mithilfe der Öffentlichkeit und der Koordination und Zusammenarbeit zwischen der Nationalpolizei und der Lokalpolizei von Manacor zu verdanken.

Eine Anwohnerin hatte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einen Mann in Porto Cristo dabei beobachtet, wie er ein Bündel in einen Straßencontainer warf. Nachdem er wegfuhr, entdeckte die Frau das Baby zwischen Müllsäcken und rief die Polizei. Die am Tatort eintreffenden Beamten brachten das Neugeborene in ein Krankenhaus, wo die Ärzte jedoch nur noch seinen Tod feststellen konnten. Ermittler der Nationalpolizei konnten anhand von Spuren am Tatort und Aussagen von Nachbarn schließlich die Mutter ausfindig machen. Sie sitzt derzeit in Untersuchungshaft. Im Zuge der Ermittlungen wurden zwei weitere Verdächtige ebenfalls verhaftet. Informationen über die Täter sowie das Motiv sind noch nicht bekannt.