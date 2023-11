Die einzige Diskothek in Port d’Andratx – M One Club – im Westen Mallorcas hat jetzt schließen müssen. Durchgezechte Nächte und stundenlanges Tanzen sind in der Deutschen-Hochburg erst einmal Geschichte. Wie die MM-Schwesterzeitung Última Hora berichtet, hat das Rathaus von Andratx die Schließung der Disko erwirkt. Es habe zahlreiche Beschwerden von Anwohnern gegeben, vor allem wegen Lärmbelästigung. Bei einer Prüfung stellten die Verantwortlichen fest, dass die Lautstärke der Musik in dem Lokal tatsächlich deutlich über den zulässigen Dezibelwerten lag.

Der Club hat jetzt die Möglichkeit, die Lautstärke anzupassen, dann könnte der Betrieb wieder aufgenommen werden. Bis dahin darf das Lokal zwar öffnen, aber keine laute Musik spielen und nur den Barbetrieb aufrechterhalten. Nachbarn hätten unter schlaflosen Nächten gelitten, heißt es in dem Artikel der spanischen Zeitung. Die Anwohner hatten sich auch über viele andere Themen beschwert: Die Ortspolizei und auch die Guardia Civil hatten mehrfach wegen Ruhestörungs-Delikten anrücken müssen. Gäste des Clubs sollen ihre Auseinandersetzungen vor den Türen des Clubs ausgetragen haben, meistens in den frühen Morgenstunden. Auch Müll sei ein Thema gewesen. Der Club in Port d'Andratx wird von zwei Deutschen betrieben und ist erst im April 2022 eröffnet worden. Sie liegt in dem Luxushafen im Westen Mallorcas, der bei deutschen Urlaubern und Residenten sehr beliebt ist.