Ein bislang unbekannter Mann hat in den Morgenstunden des Freitags in Marratxí zehn Hundewelpen ausgesetzt. Einer Meldung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" zufolge beobachteten mehrere Augenzeugen, wie der Unbekannte kurz nach sieben Uhr in der Wohnsiedlung Cas Miot sein weißes Auto anhielt und die Welpen in einem öffentlichen Auslaufgehege für Hunde absetzte. Anschließend sei er zurück in sein Fahrzeug gestiegen und weggefahren.

Nach Angaben des Blattes handelt es sich bei den Jungtieren um Hunde einer mittelgroßen Rasse. Nach dem Aussetzen hätten diese "verzweifelt gebellt" und noch schlafende Anwohner geweckt. Diese alarmierten die Polizei, die sich wiederum mit der Auffangstation des Natura Parcs in Verbindung setzte. Kurze Zeit später wurden die Tiere in den Privatzoo in Santa Eugènia transportiert. Der Direktor von Natur Parc, Mariano Mas, sagte, man werde nun versuchen, für die Welpen Adoptionseltern zu finden. Interessierte könnten sich telefonisch (Festnetznummer 971 14 40 78) mit der Einrichtung in Verbindung setzen.