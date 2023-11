Die Nationalpolizei hat in Alcúdia auf Mallorca einen spanischen Mann mittleren Alters wegen Verführung Minderjähriger festgenommen. Auf seinen verschiedenen elektronischen Geräten befanden sich Hunderte von Dateien mit Kinderpornografie. Die Ermittler halten ihn für einen der aktivsten Pädophilen Spaniens.

Wie das Provinzhauptquartier in einer Pressemitteilung mitteilte, begannen die Ermittlungen vor einigen Tagen auf Antrag der Zentraleinheit für Cyberkriminalität des Generalkommissariats der Kriminalpolizei in Madrid. Die Ermittler entdeckten eine Person auf der Insel, die kinderpornografisches Material herunterlud und weitergab. Bei der Zentralstelle für Cyberkriminalität gingen vierunddreißig Meldungen über die zu untersuchenden Handlungen ein. Damit war der Verdächtige einer der aktivsten auf nationaler Ebene.

Nach der Analyse aller Informationen wurde festgestellt, dass der Mann hinter der gesamten Bewegung der Dateien im Internet stand. Er hatte die pädophilen Dateien hauptsächlich von zu Hause aus hochgeladen, obwohl auch festgestellt wurde, dass er mehrere Downloads in verschiedenen Teilen der Halbinsel in einem Zeitraum von Ende Oktober 2021 bis Anfang Juni 2022 vorgenommen hatte. Seine Vorgehensweise bestand darin, auf die Dateien über eine bekannte Social-Messaging-Anwendung zuzugreifen. Dort fand er einen Kanal, um die pädophilen Dateien zu empfangen und unter den Nutzern verteilen zu können. Die Gesamtzahl der Videodateien, die Minderjährige in sexuellen Handlungen zeigen, beläuft sich auf fast hundert.

Die Zentralstelle für Cyberkriminalität informierte die Gruppe für technologische Verbrechen in Palma, dass die Person, gegen die ermittelt wird, ein Hauptabnehmer dieser Dateien ist und dass er die Warnungen des Internetanbieters als Abnehmer von pädophilen Dateien völlig ignoriert. Am vergangenen Donnerstag wurde er letztendlich in seiner Wohnung in Alcúdia von Beamten festgenommen. Sein Mobiltelefon wurde beschlagnahmt, auf dem er das gesamte pädophile Material gespeichert haben soll.