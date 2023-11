Mallorcas Inselrat hat die Landstraße zwischen Ses Salines und Colònia de Sant Jordi provisorisch freigegeben, während die letzten Arbeiten abgeschlossen werden. Die Arbeiten, die im vergangenen März begonnen wurden, werden Anfang Dezember abgeschlossen sein und sollen für einen besseren Verkehrsfluss sorgen. Es wurde ein Budget von 5,5 Millionen Euro investiert.

Eine der wichtigsten Verbesserungen ist der Bau eines neuen 4,5 Kilometer langen Fahrrad- und Fußgängerweges, der durch eine hölzerne Sicherheitsbarriere von der Straße getrennt ist. Die Renovierung dieser Straße wird dazu beitragen, den Verkehr und den Zugang zum Touristenzentrum zu verbessern.

Das Verkehrsaufkommen auf dieser Straße hat in den letzten Jahren erheblich zugenommen. Darüber hinaus machte die zunehmende Nachfrage von Radfahrern in diesem Gebiet diesen Abschnitt zu einem gefährlichen Ort, da er eine große Anzahl von Fahrrädern mit einer Straßenplattform ohne Bürgersteige kombinierte. Nach Angaben des Inselrats wird mit dieser Maßnahme die Verkehrssicherheit wiederhergestellt, indem die Linienführung in zwei Kurven und das Längsprofil in zwei Abschnitten verbessert werden.

Außerdem wurde für die Ausführung der Arbeiten ein Fachmann für Trockenmauerwerk eingestellt, der alle Mauern restaurieren soll. Allein 20 Prozent des Gesamtbudgets der Arbeiten sind für die Trockenmauerarbeiten vorgesehen. Auch die Kreisverkehre bekommen einen neuen "Anstrich": Sie sollen zukünftig beleuchtet und mit LED-Leuchten ausgestattet werden.