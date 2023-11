Auf Mallorca wird seit einiger Zeit in immer größeren Mengen eine bislang wenig bis unbekannte Droge verkauft, das sogenannte rosa Kokain, auf Spanisch auch "Tusi" genannt. Deswegen konzentriert sich die Nationalpolizei immer mehr auf die illegalen Händler. Beamte stürmten kürzlich nach einer Meldung der MM-Schwestrzeitung "Ultima Hora" vom Montag drei Verkaufsorte in Palmas Problemviertel Son Gotleu. Dabei wurden zwei Spanier und eine Frau aus Kolumbien festgenommen.

Das rosa Kokain kostet pro Gramm 80 bis 100 Euro. Das ist mehr Geld als für die handelsübliche weiße Substanz gefordert wird. Das rosa Kokain wird in Tütchen oder als Tabletten mit sogenannten "Smileys" verkauft. Die Polizisten waren durch aufmerksame Bewohner auf die drei Verkaufsorte aufmerksam geworden. Sie stellten insgesamt 700 Gramm sicher, darunter auch Haschisch und Marihuana.

Kokain wird vor allem in Kolumbien hergestellt und mit Schiffen nach Europa geschmuggelt. Die Droge ist vor allem bei Wohlhabenden beliebt und wird in der Partyszene verbraucht. Noch drogenaffiner als Mallorca ist Ibiza, wo Kokain seit jeher in Großdiskotheken oder bei Reichern-Partys in größeren Mengen konsumiert wird.