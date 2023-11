Eine Schlägerei zwischen zwei Männern am Montagnachmittag in einer Bar in Bahía Grande, in Llucmajor auf Mallorca, endete damit, dass einer der beiden mit einer großen Wunde am Kopf ins Krankenhaus Son Espases eingeliefert wurde.

Der Vorfall ereignete sich nach offiziellen Angaben gegen 19 Uhr. Ein Zeuge meldete über den Notruf eine heftige Auseinandersetzung zwischen zwei Personen in dem Gebäude. Die ersten, die am Ort des Geschehens eintrafen, waren drei Freiwillige des Katastrophenschutzes aus Llucmajor, die gerade Dienst hatten. Sie übernahmen die Erstversorgung des Verletzten, der stark blutete. Eine Krankenschwester des öffentlichen Ärztezentrums (PAC) von Badia Gran, Beamte der Lokalpolizei von Llucmajor, die Guardia Civil und ein Krankenwagen kamen ebenfalls zu der Bar. Angesichts der großen Wunde am Kopf des Mannes beschlossen die Sanitäter, ihn ins Krankenhaus Son Espases zu bringen. Die Lokalpolizei und die Guardia Civil untersuchen derzeit den Vorfall. Auf Mallorca kommt es immer wieder zu Schlägereien, die oft sogar mit dem Tod enden. Erst im Oktober kam es in einer Bar in Cala Millor zu einem tödlichen Vorfall, bei dem ein 55-Jähriger an den Folgen der erlittenen Verletzungen verstarb. Zeugen zufolge versetzte der mutmaßliche Täter seinem späteren Opfer ohne ersichtlichen Grund zunächst einen Rempler, bevor er brutal mehrmals auf den Kopf des Mannes schlug.