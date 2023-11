Bei einem spektakulären Autounfall zwischen dem Ort Llucmajor und dem zu Palma gehörenden Weiler S'Aranjassa im Süden von Mallorca ist einer der beiden beteiligten Lieferwagen aufrecht an einer Stromleitung hängengeblieben. Der Unfall ereignete sich nach Medienberichten am Mittwochmorgen gegen 7.15 Uhr. Zwei Personen wurden unterschiedlich schwer verletzt.

Zu dem Unfall auf der schnurgeraden Straße kam es, als der Fahrer eines der Lieferwagen scharf links abbiegen wollte, aber das überholende andere Gefährt übersah. Beide Autos krachten ineinander, eines überschlug sich und blieb am Ende aufrecht am Mast der an der Straße entlangführenden Stromleitung hängen. Der Fahrer konnte sich selbst aus dem Wrack befreien.

Die Straße zwischen Llucmajor und S'Aranjassa ist nicht besonders stark befahren. Wie auch auf anderen Landstraßen der Insel gehen auch hier oft rechtwinklig Wege und geteerte Straßen ab, die zu Fincas führen. Wenn jemand abbiegen will, muss er scharf bremsen. Deswegen kommt es immer wieder zu Unfällen.