Die Nationalpolizei hat am vergangenen Montag auf Mallorca ein Paar festgenommen, das für mehrere Diebstähle in Hotelzimmern an der Playa de Palma verantwortlich sein soll. Die Verdächtigen nutzten dabei offenbar die Tatsache aus, dass sie ein Paar waren, um das Hotel zu betreten und sich als Kunden auszugeben. Beide sind bereits mehrfach wegen Eigentumsdelikten verurteilt worden.

Die Ermittlungsgruppe Playa de Palma wirft ihnen konkret zwei gewaltsame Raubüberfälle in Hotels am Ballermann, einen in einer Spielhalle in Can Pastilla sowie einen in einem Hotel in Palma vor. Darüber hinaus haben die Festgenommenen nicht nur Bargeld und persönliche Gegenstände der Kunden gestohlen, sondern auch Schäden im Wert von mehr als 50.000 Euro verursacht, so die Nationalpolizei. Der mutmaßliche Haupttäter wurde vom zuständigen Ermittlungsrichter in Untersuchungshaft geschickt.

Gerade an Touristen-Hotspots wie der Playa de Palma kommt es immer wieder zu Diebstählen durch Taschendiebe. Doch auch in Hotels scheinen die Diebe ihr Unwesen so treiben. So wurde erst im September ein 39-jähriger Mann aufgrund einer Reihe von Diebstählen an Swimmingpools in insgesamt vier Hotels in dem Ferienort Alcúdia festgenommen.