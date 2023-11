Ein neuer deutscher Radiosender ist auf Mallorca in diesen Tagen auf Sendung gegangen. Was viele Hörer erstaunen dürfte: Der neue Sender läuft unter altem Namen. "mallorca1" hat sich die Markenrechte des im Frühjahr 2022 an der Playa de Palma gegründeten Senders "MallorcaE1NS" gesichert, der wenige Monate später Pleite gegangen war. MM hat mit einem der Initiatoren des neuen Medienprojekts auf der Insel gesprochen. Roger Kortus betreibt unter anderem einen TV-Sender in Baden-Württemberg. "Wir haben die Markenrechte übernommen, weil der Name auf Mallorca schon bekannt ist". Sein Versprechen: Alles soll besser werden.

"Mehr Insel, mehr Musik" ist der neue Claim des neuen deutschen Senders. Die Ausrichtung des Programms dreht sich um Nachrichten von der Insel, Wetter, Verkehr und Events. Dazu sollen viele bekannte Hits der 80er und 90er-Jahre laufen, gemischt mit den besten Songs von heute. Auch spanische Musik soll das Mallorca-Gefühl im Programm widerspiegeln. Man werde auch nicht so viel Werbung wie andere Sender einplanen. Medienunternehmer Roger Kortus sagt: "Wir wollen eine Alternative zum Inselradio bieten, das einen Vorsprung von über 25 Jahren hat, und die Kollegen machen seitdem einen richtig guten Job." Als Zielgruppe werden 400.000 potenzielle Hörer genannt. Ähnliche Nachrichten Traumjob unter Palmen: So arbeitet eine deutsche Radiomoderatorin von Mallorca aus Mehr ähnliche Nachrichten "Wir haben unser Programm schon on air geschickt", sagt der Initiator mit einer Prise Stolz. Der neue deutsche Radiosender "mallorca1" ist mit seinem Programm jetzt schon auf den UKW-Frequenzen 101.6 und 93.5 bis in den Südwesten der Insel zu hören. Aktuell sind die Sendungen noch vorproduziert. Der Livebetrieb soll spätestens im nächsten Sommer aufgenommen werden. Dafür soll ein Sendestudio im Herzen der Deutschen-Hochburg Peguera entstehen. "Es wird in der Mahalounge gebaut werden", verrät der Initiator gegenüber MM. Aktuell baut sich das Team auf, es werden noch Mitarbeiter im Vertrieb gesucht. Im nächsten Jahr wolle man dann auch noch weitere Moderatoren einstellen. So sieht das Logo des neuen, alten deutschen Radiosenders auf Mallorca aus. Quelle: mallorca1 Mit an Bord ist auch ein spanischer Medienmacher, der schon in Andalusien als Moderator gearbeitet hat. Domingo Molina hilft den deutschen Unternehmern dabei, sich durch den Behörden-Dschungel auf Mallorca zu arbeiten. Denn die Frequenzvergaben gestalten sich hier wesentlich schwieriger als in Deutschland. "Wir haben die beiden Frequenzen, auf denen wir senden, gemietet. Auf Mallorca gibt es keine freien Frequenzen", erklärt der Betreiber des Senders. Unter anderem daran war der Vorgänger-Sender gescheitert. Sie funkten einige Monate auf einer Frequenz, die gar nicht kommerziell ausgelegt war. Schon drei Monate nach dem Start im April 2022 gab es Zahlungsschwierigkeiten, das Programm wurde wenige Monate später aufgegeben. Der Internetauftritt des neuen Senders www.mallorca1.net sowie die Social-Media-Kanäle sind derzeit im Aufbau.