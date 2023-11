Der für kommende prognostizierte Wetterwechsel fällt drastischer als gedacht aus. Nach dem Anrücken von Regenwolken am Dienstag kommt ab Mittwoch auch stürmischer Wind hinzu. Der wird laut der Wettervorhersage von Aemet direkt aus dem Norden wehen und das Meer gehörig aufpeitschen. Damit geht die länger andauernde Schönwetterphase auf der Insel zu Ende, die Höchsttemperaturen fallen auf lediglich noch 15 Grad, nachts werden die Werte einstellig.

Bis dahin zeigt sich der Herbst noch von seiner lieblichen Seite: Die 20-Grad-Marke wird problemlos geknackt, der Wind weht schwach aus unterschiedlichen Richtungen, meist scheint die Sonne. Nachts sind die Temperaturen bis Montag nach wie vor zweistellig. Spaziergängen und sogar Badeeinlagen am Strand sind denn auch problemlos möglich.

Am Donnerstag wurden auf Mallorca erneut recht hohe Werte erreicht: Spitzenreiter war das von vielen Deutschen bewohnte Dorf Artà mit 24,4 Grad vor Pollença (23,9), Son Servera (23,6 Grad), Cala Rajada (23,4), Colònia de Sant Pere (23,3) und Manacor (22,6 Grad). Am kühlsten war es selbstredend im Gebirge: In Escorca wurden 16,8 Grad gemessen, in der Serra d'Alfàbia 16,7 Grad.